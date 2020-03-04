CHP'li Özkoç hakkında cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

04.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:48

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Özkoç'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım ve TBMM'deki konuşma içeriğinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği ve hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA