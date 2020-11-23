CHP'li Kaya'dan yıl sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması talebi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Kaya'dan yıl sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması talebi

23.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:32
CHP'li Kaya'dan yıl sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması talebi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Türkiye'de 250 bin acil öğretmen ihtiyacı olduğunu belirterek ilk aşamada, bu yılın sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması yapılmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Türkiye'de 250 bin acil öğretmen ihtiyacı olduğunu belirterek ilk aşamada, bu yılın sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması yapılmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını sürecinde eğitim öğretimin sekteye uğradığını, yüz yüze eğitim aşamasında 20'nin üzerinde öğretmenin virüse yakalanarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yarın Öğretmenler Günü olduğunu anımsatan Kaya, öğretmenlerin geçinemediğini ifade etti. Kaya, 5 binin üzerinde öğretmen ile yapılan bir ankete göre daha iyi bir iş bulması halinde görevi bırakmayı düşünen öğretmen oranının yüzde 43 olduğunu iddia etti.

Öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunmasını isteyen Kaya, "Tespitlerimize göre 250 bin acil öğretmen ihtiyacı var. İlk aşamada, bu yılın sonunu kadar 60 bin öğretmen ataması yapılarak az da olsa rahatlama sağlanmalıdır." diye konuştu.

En üst kademedeki öğretmen maaşının 5 bin 634 lira olduğunu, bu rakamın Türk-İş'in açıkladığı 2020 Ekim ayı yoksulluk sınırı olan 8 bin 86 liranın çok altında kaldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bütün öğretmenlerimiz yoksuldur. Milli Eğitim Bakanlığının 2021 yılı bütçesinde herhangi bir artışa da gidilmedi. Kovid-19 hastası ücretli öğretmenlerden kesinti yapılıyor. Son dönemde ücretli öğretmenlik yapanların feryatları herkes tarafından duyuluyor. Asgari ücretin altında para alan öğretmenlerimize yapılan bu uygulama hem hukuka hem de insan haklarına aykırıdır. Bu insanlık dışı uygulamaya derhal son verilmelidir. Tüm öğretmenlerin kadroya alınması, atama ve yer değiştirme sorununa adaletli bir çözüm bulunması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

İlgili Haberler

Biden'ın BM daimi temsilcisi olarak Greenfield'i ataması bekleniyor
Biden'ın BM daimi temsilcisi olarak Greenfield'i ataması bekleniyor
Aydemir'den Erzurum için 6'ıncı Bölge Teşviki talebi
Aydemir'den Erzurum için 6'ıncı Bölge Teşviki talebi
Trump'ın ekibinden Wisconsin'de kısmi yeniden sayım talebi
Trump'ın ekibinden Wisconsin'de kısmi yeniden sayım talebi

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Engin Altay Lütfi Elvan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Mert Fırat Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza Medya Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Kaya'dan yıl sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması talebi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 16:47:46. #1.15#
title