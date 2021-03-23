CHP'li Hamzaçebi, karşılıksız çeke hapis cezası verilmesinin kaldırılmasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, karşılıksız çeke hapis cezası verilmesinin kaldırılması talebinde bulundu.

Hamzaçebi, Meclis'te, karşılıksız çek mağduru olduğunu belirttiği esnafla birlikte basın toplantısı düzenledi.

Karşılıksız çek nedeniyle hapse girmeleri öngörülen çok sayıda esnafın, sorunlarının çözümü için kendisine ve diğer milletvekillerine ulaştığını anlatan Hamzaçebi, bu esnafın suçlu değil borçlu olduğunu vurguladı.

Hamzaçebi, "İktidar, dolandırıcıya gösterdiği hoşgörünün onda birini çek mağdurlarına göstermiyor. Piyasayı 10 milyon lira dolandıran bir kişiyi cezaevine koymuyorsunuz ama 10 bin liralık çeki karşılıksız çıktı diye esnafı cezaevine koyuyorsunuz." diye konuştu.

CHP'li Hamzaçebi, salgın ve ekonomik kriz yaşanırken, esnafın çeklerini ödeyememesinin sorumlusunun devlet olduğunu, TBMM'nin de bu sorunun çözümünde görevinin bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl yürürlüğe giren bir düzenlemeyle çeki karşılıksız çıkan esnafa, 26 Mart 2021'e kadar süre tanındığını hatırlatan Hamzaçebi, "Süre, bu Cuma günü sona eriyor, Meclis'te hala bir düzenleme yok. Bunun anlamı, esnafa 'Parayı ödemezseniz pazartesi günü hapse gireceksiniz.' tehdididir. Bu tehdit, TBMM'ye yakışmıyor." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 200 bin karşılıksız çek kesildiğini aktaran Hamzaçebi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanken, 2012 yılında çek borcu nedeniyle kimsenin hapse girmeyeceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, Başbakan Erdoğan'ın verdiği sözü hatırlatıyor ve sözü tutma çağrısı yapıyorum. Gelin karşılıksız çeke hapis cezasını kaldıralım." dedi.

Akif Hamzaçebi, öte yandan İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasını da eleştirerek, "2011'de bu sözleşme kabul edilirken arkasında TBMM ve bütün millet vardı. Şu anda bu kararın arkasında sadece Erdoğan vardır. O nedenle bu kadar meşru değildir." görüşünü savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman