CHP Kadın Kolları Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Gaziantep'te düzenlendi.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse başkanlığında gerçekleştirildi.

Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa İl Kadın Kollarının başkanları ve yöneticileri katıldığı toplantıda, 31 Mart 2019 Yerel Yönetimler seçimlerinde izlenilecek yol haritasının ve kadınların güncel sorunları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, yerel seçimler büyük önem taşıdığını belirtti.

Köse, kadına yönelik şiddete karşı "sıfır tolerans" anlayışıyla hareket ederek, kız çocuklarının da erken yaşta evlendirilmesine son vermek için daha güçlü mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.