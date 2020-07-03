CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal koronavirüs mü oldu?
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal koronavirüs mü oldu?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a TBMM revirinde Kovid-19 testi yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal koronavirüs mü oldu?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal koronavirüs mü oldu?
03.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:56

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Covid 19 şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonrası CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal koronavirüs mü oldu, sorusu merak edildi.

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Çoklu baro düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere bugün devam edilecek. Dünkü toplantı sırasında rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı.

Tanal, komisyon görüşmeleri esnasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili Tanal'ı koronavirüs testi yapılması için Meclis revirine götürdü.

Test yapılan Tanal, kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay üzerine Tanal'ın komisyonda oturduğu koltuk dezenfekte edildi.

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