CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

ARALIK, IĞDIR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmesini ve 20 Aralık'ta döviz işlemlerinde manipülasyon yapanların ortaya çıkarılmasını istedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, döviz tevdiat hesaplarında 20 Aralık'tan bu yana hiçbir hareket görülmediğini, iktidarın yeni finansal enstrümanlarının başarısız olduğunu savundu.

Bankacılık verilerini basın mensuplarına gösteren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da döviz tevdiat hesaplarının yüksek olduğunu kabul ettiğini öne sürdü. Erdoğan ve AK Parti iktidarı döneminde dolarizasyonun çok yüksek seviyeye çıktığını kaydeden Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir hükümetin ve ülkeyi yöneten kişinin, TL'yi bu kadar değersizleştirmediğini iddia etti.

Özgür Özel, iktidarın, birçok önemli projeyi dolar ve yurt dışı enflasyon garantili hizmete sokmasının, ülkeyi "çift paralı" hale getirdiğini ileri sürerek, döviz kurundaki yükselişle mücadele için geliştirilen yeni finansal enstrümanların, iktidarın "Türk lirasının itibarsız ve türev para olduğu" yönündeki düşüncesini ortaya koyduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 20 Aralık 2021 tarihindeki döviz alım-satımlarının incelenmesi çağrısında bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçir, kim manipülasyon yapmış çıksın. Bay Kemal, yandaşları, yanındakiler, bizler, o gece, senden önce, seninle birlikte, senden sonra eğer manipülasyon yaptıysak bizi ortaya çıkar. Ama Devlet Denetleme Kurulu, namuslu bir rapor çıkarsın, senin sağın solun önün arkan sobedir. Damadının, bakanlarının, ekonominin üst düzey yönetiminin ve yakın çeperinizin hareketleri ortaya çıkar. O zaman takke düşer kel görünür. Meclis'te araştırma önergesi getirdik, reddettiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın talepleri, yüksek tensipleriyle getirelim önümüzdeki hafta bunu, cesaretiniz varsa kabul edin. 20 Aralık en karanlık gece. Aydınlatalım o gece olanları."

"Yapamadığı zam da içine oturmuş"

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen yıl elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarına yönelik devlet desteğine ilişkin açıklamalarına da değinerek, "Ne oldu da doğal gaz, akaryakıt fiyatları atmosferden çıkan uydu gibi fırladı gitti? İyi yönetilen ülkede bu olur mu? Zammın tamamını yansıtsan faturalar zaten ödenemez halde, korkunç boyutlara ulaşacak. Yapamadığı zam da içine oturmuş, 'Fedakarlık ettim' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fedakarlığı asgari ücretli, emekli ve yoksul vatandaşların yüksek faturaları ödeyerek yaptığını dile getiren Özel, "Ekmek elden su gölden sarayda oturuyorsun. Ben bir elektrik faturası gördüm. Senin beğenmediğin, senden iki önceki Ahmet Necdet Sezer, oğlunun nişanını yaptığı gün 'Bu benim masrafım' deyip Köşk'ün elektrik faturasını ödemişti. Sarayın masrafı, Çankaya Köşkü'nün 300-500 katı. Gündüz gece şıkır şıkır elektrikler yanıyor. Milletin sırtına binmişler, har yiyip harman savuruyorlar. Öbür taraftan da '168 milyar liralık fedakarlık yaptık' diyor. Bu, vatandaşla alay etmektir." sözlerini sarf etti.

Özel, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in, enflasyon konusundaki sözlerine işaret ederek, Dinçer'in "hamaset yapmak yerine gerçek enflasyon verilerini açıklaması gerektiğini" savundu.

TÜİK'in enflasyon verileri için kullandığı sepetteki ürünleri eleştiren Özel, TÜİK'e, "emeklilerin bakır levha kemirip kemirmediğini, yoksulların pinpon topu kaynatıp kaynatmadığını" sormak istediklerini belirtti.

Bağımsız kuruluşlar 2,5 kat enflasyon açıklarken, talimat veren saray ve onun memuru TÜİK Başkanı'nın yetim ve kul hakkı yediğini iddia eden Özel, "Sen yüzde 50 vatandaşı kandırıyorsan, emekli, memur maaşında, devletin ödediği bütün maaşlarda yüzde 50 alacaklıyız. Bunun peşine düşeceğiz." diye konuştu.

RTÜK'e eleştiri

CHP'li Özel, "saray atanmışı" şeklinde nitelendirdiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, Fox TV ana haber sunucusuna ilişkin eleştirisine değinerek, "Türkiye'nin en çok izlenen haber programına RTÜK Başkanı'nın içerik denetimi yapma hakkı yoktur." dedi.

"RTÜK'ün 2021 karnesi" başlıklı dövizi basın mensuplarına gösteren Özel, RTÜK'ün geçen yıl muhalefete yer veren kanallara toplam 71 ceza verirken, "yandaş" olarak nitelendirdiği kanallara hiç ceza vermediğini kaydetti.

İlk seçimlerde iktidarın değişeceğini iddia eden Özel, iktidara gelmeleri halinde bu kurulları bağımsız hale getireceklerini ileri sürdü.

Bunun aksini savunanın siyasette yerinin olmadığını belirten Özel, "Soma'daki madenciyi yerde tekmeleyen Yusuf Yerkel ile saray bürokrasisinin RTÜK Başkanı'nın, TÜİK Başkanı'nın, AK Parti'nin Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun hiçbir farkı yoktur. Bunların hepsi, yere düşene tekme atan zihniyettir. Bunların hepsi, garibanın ümidini tüketmek, zenginin ve bugünkü düzeni sürdürenlerin bu baskısını devam ettirmek için var olan anlayıştır. AK Parti, Cumhur İttifakı, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'de vücut bulmuştur. Biz, tekmelenen madencinin, aç ve yoksul bırakılan fakir fukaranın sonuna kadar yanındayız." görüşünü paylaştı.

Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesinde bazı görevden almalar yaşandığını vurgulayarak, iktidara gelmeleri durumunda bunların hesabını soracaklarını söyledi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin yarın sona ereceğini hatırlatan Özel, yüz yüze eğitim sırasında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 22 öğretmenin isimlerine Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer verilmesini istedi. Özel, salgın nedeniyle yaşamını yitiren öğretmenler ile öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin, öğrencilerin hijyeni için harcadığı tutarın, ABD'dekinin binde biri kadar olduğunu da savunan Özel, Bakanlığa, ara tatil döneminde hijyenin sağlanması çağrısında bulundu.

"Hangi kuklanın geleceğinin bir önemi yok"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, "TÜİK Başkanı'nın istifa edeceği" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "OIasıdır ama TÜİK Başkanı gitse de yerine hangi kuklanın geleceğinin bir önemi yoktur. TÜİK'te birinin gidip öbürünün gelmesinin sonucu değiştirmeyeceği ortada. Aynı Merkez Bankası başkanlarının peşi sıra değişmesi ama sonucun değişmemesi gibi." düşüncesini dile getirdi.

Özel, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini sabit tutmasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, ekonomistlerin "daha fazla faiz indirimine gidilemeyeceği" yönündeki açıklamaların doğrulandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, faiz konusundaki sözlerini anımsatan Özel, "Erdoğan, bugüne kadar doğru söylüyorsa, neden faiz baronları karşısında eğilmiş? Hadi indirseydi faizi. Ama doğru değildi. Çünkü faiz, onun dediği gibi sebep, enflasyon sonuç değil. Erdoğan ve kötü ekonomi yönetimi sebep, faiz sonuçtur. Faizlerin ve doların düşüşü, vatandaşın gülüşü gelebilecek bir sandıkla mümkündür." ifadesini kullandı.