CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kendilerine bir düşman arıyorlar.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kendilerine bir düşman arıyorlar. Benim tanıdığım İlker Başbuğ'dan darbeci marbeci çıkmaz." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Meclisin, iktidar partisinin kanunlarını hızla çıkarmak dışında bir işlevi yerine getiremediğini, araştırma komisyonlarınca hazırlanan raporların dahi uzun süredir görüşülmediğini iddia etti.

Darbeleri araştırma komisyonunun raporunun dahi kitap olarak basılamadığını belirten Özel, 15 Temmuz'un üstünün örtüldüğünü öne sürdü.

Meclisin yazın da çalışması gerektiğini savunan Özel, komisyonların hazırladığı raporların görüşülmesini istedi.

Kamu bankalarının kötü yönetildiğini ileri süren Özel, Sayıştay raporuna göre Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin harcamalarının belgelerinin denetçilere verilmediğini iddia etti.

Özel, olağan dışı 3 milyon lira harcama olduğunun ancak bilgi ve belgesine ulaşılamadığının yine Sayıştayca söylendiğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto

Özel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne "AK Partili Prof. Dr. Melih Bulu'nun" atandığını iddia ederek, rektörleri eskiden üniversite hocalarının sandıkla seçtiğini, en çok oy alanların üçü arasından cumhurbaşkanınca belirlendiğini söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun değiştirdiğini ileri sürerek, ataması yapılan Bulu'nun, AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucusu, AK Parti İstanbul İl Yöneticisi, AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı aday adayı ve milletvekili aday adayı olmasından dolayı tepki gördüğünü ileri sürdü.

Bulu'nun üniversite kapısına kelepçe takılmasını, çıktığı televizyon kanalında "kapı kırılmıştı, polis doğru yaptı" diye savunduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Kapının kapatılması yanlış. Gösteriye izin verilmemesi yanlış. Milletin polisi ile milletin çocuklarını karşı karşıya getirmek yanlış. Oturacaklar, alkışlayacaklar, slogan atacaklar tepkilerini söyleyecekler. Ama sen onların önüne TOMA'ları dizdiğinde gerilim çıkıyor. Bütün dünyanın önünde üniversite kapısına polis kelepçesi takılır mı arkadaş? Türkiye'yi rezil ettiniz diyoruz. Karikatür diye çizerler bunu. Bir karikatürist üniversitedeki polis baskısını, zorlamaları karikatürize etmek için üniversite kapısına kelepçe çizse doğrudur. Ama karikatür gibi fotoğrafı dünyaya servis edip Türkiye'yi rezil etmenin manası yok. Bu beyefendi kelepçeyi savundu."

"Tamamı algı operasyonu"

Bir algı operasyonu yapıldığını ve "Boğaziçi'nde tutuklananlar, gözaltına alınanlar Boğaziçi'li değil" dendiğini ileri süren Özel, şöyle konuştu:

"Bütün öğrenci dayanışmalarının olduğu yerde gözaltıları hususi Boğaziçi'li olmayan öğrencilerden yapıp bunu servis edince diyorlar ki 'Üniversiteye dışarıdan birileri geldi'. Dışarıdan gelenler de öğrencidir de oradaki çoğunluk Boğaziçi'li mi değil mi cümle alem biliyor. Kimsenin yalan atmasına gerek yok. Çıkmış İçişleri Bakan Yardımcısı 6 yıl önceden bir sosyal medya paylaşımı gösteriyor, 'Bakın bu adam terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklıdır.' diyor. 6 yıldır sen neredesin, bu adam teröristse sen neredesin. Tamamı bu öğrencileri karalamak için yapılmış algı operasyonlarıdır."

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki değerlendirmelerini de okuduğunu ifade etti. Bahçeli'nin atamanın kanuna uygun olduğunu söylediğini belirten Özel, "Boğaziçi Üniversitesi'nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gerekli bir komplodur" dediğini kaydetti.

Hukuk devletlerinde polisin önlem alıp çatışma olmamasına gayret edeceğini, güç kullanmanın son çare olarak uygulanacağını, bunu da orantılı yapılması gerektiğini anlatan Özel, "Baş ezmek olmaz. Hukuk devletlerinde devletin polisi üniversitedeki evladımızın başını ezmez Sayın Bahçeli. Karıncanın kardeşi var, onu size ezdirmeyiz Sayın Bahçeli." dedi.

Özel, açıklamasında, Bahçeli'nin Gezi Parkı olayları sırasında hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğine dair sözlerine de yer verdi. Bahçeli'nin o günkü söylemleriyle bugünkü söylemleri arasında taban tabana zıt bir siyaset olduğunu öne süren Özel, insanların dün "ak" dediğine bugün "kara" diyen bir anlayışa nasıl inanacağını sordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bir televizyon programındaki ifadelerini eleştiren Özel, "Bir sürü yalanı sıralıyor Mahir Ünal ve CHP'ye laf söylüyor. Sen bu siyasetteki en bukalemun adamsın. Bukalemun şartlara göre, tehlikeye göre renk değiştirir, ortama uyum sağlar" dedi.

Ünal'ın MHP'ye yönelik eleştirileri olduğuna işaret eden Özel, ancak sonrasında övgüler yağdırdığını da ileri sürdü.

Özgür Özel, 36 Türk aşçının Katar ordusunda 8 bin 500 Riyal maaş karşılığında işe girdiğini, ailelerine para göndermek için de Katar bankalarından krediler kullandırıldığını ancak 5 yıl kontrat olmasına rağmen 2 yılın sonunda işten çıkarıldıklarını iddia etti. Bu aşçıların Katar'daki Türk askeri üssüne sığındığını belirten Özel, 15 Ocak'ta haklarındaki karara göre tutuklanacaklarını söyledi. Özel, aşçılara sahip çıkılmasını istedi.

Alkollü içeceklere yapılan zamlara eleştiri

Alkollü içkilere yüzde 17 zam yapıldığına dikkat çeken Özel, Türkiye'nin kendi milli gelirine oranla alkollü içkileri dünyada en pahalı satan ülke olduğunu söyledi.

Yapılan zamların vatandaşın sahte içki üretmesine ve sonrasında ölümlere yol açtığını öne süren Özel, Türkiye'de alkollü içeceklere yapılan zamları siyasi bir tercih ve yaşam biçimine müdahale olarak değerlendirdi. Özel, 5 yudum içkinin 4 yudumunun vergiye gittiğini öne sürerek, "Neden alkolden alınan vergiden maaş alıyorsunuz? Vatandaşı vergi bağımlısı, devleti alkolik yaptınız." dedi.

Soruları yanıtladı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, AK Parti'nin sürekli bir gündeme sarıldığını öne sürdü. Özel, darbe girişimi yaşandığında "Meclisi açalım" diye ilk telefonu kimin açtığını, Meclis'e koştuklarını ve darbeye karşı durduklarını herkesin bildiğini savunarak, "Yarın darbe olsun yine bu AK Parti'nin o günkü gibi yarısından fazlası sıvışır, yine darbenin karşısında CHP durur, bu ülkeyi seven herkes durur." dedi.

Açlık, yoksulluk, işsizlik konuşulmasın diye darbenin konuşulduğunu ileri süren Özel, eninde sonunda ülkeyi kötü yönetimin elinden kurtaracaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, darbe ve muhalefetin erken seçim söylemi arasında bir illiyet bağı olduğunu belirttiği dile getirilerek değerlendirmesi sorulan Özel, "Devlet Bahçeli'nin bahsettiği illiyet bağı sarayda bulunan kişinin iktidarı kaybetme korkusuyla onu destekleyen küçük ortağın açığa düşme korkusu arasındaki illiyet bağından ibarettir." dedi.

"Darbe karşıtlığına şahit oldum"

Özel, İlker Başbuğ'u cezaevinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı günlerde ziyaret ettiğini söyledi. Başbuğ'un darbe karşıtlığına, o demir parmaklıklar ardındayken de şahit olduğunu belirten Özel, "Kendisiyle yaptığımız her sohbet, demokrasiye dair, darbelerden şikayet eden, kendisinin darbelere nasıl mesafeli olduğunu söyleyen bir sohbettir." ifadelerini kullandı.

Başbuğ'un "kozmik odayı" açtırmasa darbe şüphesini ordunun yüzüne süreceklerini aktardığını da anlatan Özel, günü geldiğinde darbeyi hazırlamadıklarının açığa çıkacağını söylediğini de ifade etti. Özel, zamanın İlker Başbuğ'u haklı çıkardığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kendilerine bir düşman arıyorlar. Benim tanıdığım İlker Başbuğ'dan darbeci marbeci çıkmaz. İki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığında ömrü boyunca orada kalacağını düşünürken dimdik durup 'Ben hiçbir zaman darbeci olmadım, hep darbenin karşısında oldum, darbe yanlıştır. En kötü demokrasi darbecilerin getireceği yönetimden iyidir' yaklaşımına ibretle tanık olmuş birisiyim. Şahsi tanıklığımı, sözüme değer verenlerin bilgisine sunarım. Eğer bir eski asker, bir yeni asker, mevcut bir asker bir darbe çağrısı, çağrışımı yapıyorsa yanlış yapar."

Özel, CHP İstanbul İl Bakanı Canan Kaftancıoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanında durması kadar doğal bir şey olmadığını söyledi. Özel, CHP'li milletvekillerinin de orada bulunmasının, olayların büyümemesi ve kimsenin incinmemesinin teminatı olduğunu savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "başörtüsü tartışmalarıyla ilgili CHP'nin nerede durduğunu netleştirmesi gerektiğini" söylediği belirtilerek değerlendirmesi sorulan Özel, CHP'nin tutarlı bir şekilde, kimsenin giyim kuşamına karışılmaması gerektiğini, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından 10 yıldır duyulduğunu söyledi.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en son geçen hafta kurduğu cümlelerin bir kez daha okunmasını isteyerek, "Hep Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu cümleleri tekrar ediyor. İletişimsizlik ondan. Biraz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğini okusun." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği 50'den fazla randevu talebine cevap verilmediği yönündeki açıklamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Özel, başkanın Bolu'ya yatırımlar konusunda randevu istediğini aktardı. Özel, Özcan AK Partili olmadığı için randevu taleplerinin geri çevrildiğini ileri sürdü.

Kendi iktidarları dönemindeki Cumhurbaşkanının, parti rozetini çıkaracağını ve herkese eşit mesafede duracağını kaydeden Özel, partiye sadakat değil, yönettiği şehre liyakat ilkeleriyle bağlı belediye başkanlarının gelişinde halılar serileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı