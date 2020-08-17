CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Nevşehir'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacıbektaş'taki ziyaretleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşıkları dinlemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar sohbet etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadıncık Ana Evi'ni ziyaret etmesi CHP Genel Başkanı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacıbektaş'taki ziyaretleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşıkları dinlemesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar sohbet etmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadıncık Ana Evi'ni ziyaret etmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret etmesi

CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacıbektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret etmesi NEVŞEHİR - "57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında Nevşehir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Müzesi ve içerisinde bulunan türbeyi ziyaret etti.

Kaynak: AA