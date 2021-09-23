CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çay üreticisi olarak bilgi veren kişi CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanının oğlu çıktı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çay üreticisi olarak bilgi veren kişi CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanının oğlu çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Politika

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çay üreticisi olarak bilgi veren kişi CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanının oğlu çıktı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi programa katılmak üzere geldiği Rize'de çay üreticisi olarak bilgi veren kişi Artvin'in Kemalpaşa...

ÇAY, AFYON (İHA) - - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çay üreticisi olarak bilgi veren kişi CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanının oğlu çıktı

RİZE - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi programa katılmak üzere geldiği Rize'de çay üreticisi olarak bilgi veren kişi Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in oğlu Erkin Akçicek olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi program kapsamında bu sabah Rize'ye geldi. İlk olarak merkeze bağlı Bozkale Köyü'ne giden Genel Başkan Kılıçdaroğlu burada köylüler ve çay üreticileri ile bir araya gelmek istedi. Kendisini burada Rizeli üreticilerin yerine, bulunduğu bölgeye 98 kilometre uzaklıktan gelen, partisine mensup Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in oğlu Erkin Akçiçek karşıladı. Çay alım yerinde çay müstahsili gibi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bilgi veren Akçiçek, "Sayın Genel Başkanım, şu çayı yurt dışından getiriyorlar ama bizim çayımız harika bir çay ve her yere yeter. Bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözerse Cumhuriyet Hak partisi çözer" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ise Akçiçek'in bu sözleri üzerine kendisine "Bunları çözmek için buraya geldik. Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Meclis'te kanun teklifi vereceğiz" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çay üreticisi olarak bilgi veren kişi CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanının oğlu çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çay üreticisi olarak bilgi veren kişi CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanının oğlu çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çay üreticisi olarak bilgi veren kişi CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanının oğlu çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çay üreticisi olarak bilgi veren kişi CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanının oğlu çıktı
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Haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çay üreticisi olarak bilgi veren kişi CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanının oğlu çıktı - Haberler
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