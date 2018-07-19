CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca işçinin ne kadar ücret alacağı düzenleme ile Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Bir türlü düşmeyen enflasyon oranları ve hayat pahalılığı göz önüne alınırsa, Cumhurbaşkanının işçilere hiçbir şekilde cömertçe davranmayacağı gayet açıktır." görüşünü savundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'nin yönetim şeklinin baştan aşağı değiştirilirken, toplumun kaderinin tek kişinin insafına terk edildiğini ileri sürdü.

Çalışma yaşamının da bu kapsamda düzenlenmeye başlandığını belirten Ağbaba, son uyum yasalarında Ekonomik ve Sosyal Konsey yapılanmasının içeriğinin değiştirilerek Cumhurbaşkanlığına bağlandığını ifade etti.

İşçi temsilcilerinin bulunduğu Ekonomi ve Sosyal Konsey'de kimlerin olacağına artık cumhurbaşkanının karar vereceğine işaret eden Ağbaba, "Bu da demek oluyor ki işçilerin yaşadıkları sorunların çözümü noktasında tüm sosyal diyalog kanalları kaldırılmış ve tek bir kişinin vereceği karara tabi kılınmıştır. Emeğin ve emekçilerin sesi bu yasal düzenleme ile adeta kısılmıştır." iddiasında bulundu.

Ağbaba, Asgari Ücret Komisyonunun da tamamen Cumhurbaşkanlığına bağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca işçinin ne kadar ücret alacağı bu düzenleme ile Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Bir türlü düşmeyen enflasyon oranları ve hayat pahalılığı göz önüne alınırsa, Cumhurbaşkanının işçilere hiçbir şekilde cömertçe davranmayacağı gayet açıktır. Öte yandan İş Kanunu'nda açıkça belirtilen asgari ücret tespitinin bu düzenleme yoluyla değiştirilmesi açık bir şekilde anayasa ihlalidir. Şüphesiz ki bu uyum yasalarının tek bir anlamı vardır oda İşçilere sefalet rejimini zor yolu ile dayatmaktır."