CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'tan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoya ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Boğaziçi Üniversitesindeki protestoların 157 gündür sürdüğünü belirterek, "Okullarını koruma mücadelesi veren öğrencilerin ve akademisyenlerin haklı mücadelesinde her zaman yanlarındayız, onları destekliyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Boğaziçi Üniversitesindeki protestoların 157 gündür sürdüğünü belirterek, "Okullarını koruma mücadelesi veren öğrencilerin ve akademisyenlerin haklı mücadelesinde her zaman yanlarındayız, onları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Karabıyık yazılı açıklamasında, Boğaziçi Üniversitesinde 157 gündür süren protestolara katılan akademisyenlerin derslerine son verildiğini savunarak bu duruma tepki gösterdi.

Üniversitede 21 yıldır çalışan öğretim üyesi Ecmel Ayral ve 8 yıldır görev yapan Feyzi Erçin'in ardından, Prof. Dr. Cevza Sevgen ve Prof. Dr. İbrahim Turhan'ın da derslerine son verildiğini aktaran Karabıyık, "Öğrencileri gözaltına alarak, akademisyenlerin dersine son vererek bu tepkiler dinmez; aksine bu yapılanlar üniversitenin iç barışını bozar ve akademik ortama zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, üniversitelerin rektörlerini kendilerinin seçmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dünyaya örnek nitelikteki başlıca üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesinin akademisyen ve öğrencileri, üniversitenin iç barışını bozacak dayatmalara karşı mücadelelerini sürdürüyor. Biz de okullarını koruma mücadelesi veren öğrencilerin ve akademisyenlerin haklı mücadelesinde her zaman yanlarındayız, onları destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki üniversitelerin bilimsel, yönetsel ve mali özerkliği çok önemlidir. Bilim üretemeyen üniversiteleri olan ülkeler dışa bağlılığa mahkumdur ve üniversitelerdeki aidiyetin zarar görmesi, bu bilim üretme ortamına da zarar verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan