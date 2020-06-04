CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili, "Bugün Meclis iradesi, millet iradesi, TBMM'nin saygınlığı, saray düzeni tarafından bilinçli olarak ayaklar altına alınmıştır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili, "Bugün Meclis iradesi, millet iradesi, TBMM'nin saygınlığı, saray düzeni tarafından bilinçli olarak ayaklar altına alınmıştır." dedi.

Erkek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM'ye ve milli iradeye bir kumpas kurulduğunu iddia ederek, Berberoğlu'nun milletvekilliğinin Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamının gönderdiği bir yazıyla düşürüldüğünü ileri sürdü.

Sadece yargı değil, yasamanın da yürütmenin tahakkümü altında olduğunu savunan Erkek, "Bugün Meclis iradesi, millet iradesi, TBMM'nin saygınlığı, saray düzeni tarafından bilinçli olarak ayaklar altına alınmıştır." diye konuştu.

Erkek, Anayasa Mahkemesi Berberoğlu'nun başvurusunu incelemeyi sürdürürken milletvekilliğinin düşürüldüğünü dile getirerek, "Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu hakkındaki davayla, kararla ilgili hak ihlali tespit ederse, yeniden yargılanması gerekirse ne yapacak bugün bu kararı verenler. Milletvekilliği düştü çünkü. Cezaevinde olacak. Milletvekilliğine dönebilecek mi? Hayır." diye konuştu.

Adaletsizliklerin ülkeyi uçuruma sürüklediğini savunan Erkek, şunları söyledi:

"Biz, CHP'liler olarak, hepimiz, bu demokrasi mücadelesi için adalet mücadelesi için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bu kararlar bize geri adım attıramaz. Çocuklarımızın geleceği için, güzel memleketin geleceği için gerekirse cezaevine de gireriz, gerekirse canımızı da veririz. Önce bu bedeli biz ödeyeceğiz. Ama o kadar umutluyuz ki, çünkü adalete dayanmayan kuvvetin zalim bir kuvvet olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün Türkiye'de demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan milyonlar ve tüm muhalefet birleşecek, tek adam rejimine, bir saray düzenine son verecek. Bugün kuvvetler ayrılığını, hukuk devletini yıkanlar mutlu mu? Demokrasinin sac ayağı; yasama, yürütme ve yargıdır. O ayakları yıkarsanız, o sac ayağının üzerinde pişen demokrasi aşı, o tencere devrilirse her şey biter."

Adaletin halkın ekmeği olduğunu dile getiren Erkek, "Hiç kimse umutsuz olmasın. Biz söz veriyoruz. Bu ülkenin tüm demokratları, liberal demokrat, sosyal demokrat, muhafazakar demokrat, demokrasiye inanan herkes birleşecek ve biz tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Berberoğlu'nun, demokrasi ve özgürlükler için, ülkesi ve milleti için mücadele etmiş dürüst bir insan olduğunu ifade ederek, yargılandığı bir kumpas davası ile mahkumiyet verildiğini savundu.

Berberoğlu'nun özgürlüğünün bugün elinden alındığını öne süren Özkoç, "Enis Berberoğlu bizim için suçsuzdur. O, özgürlükten ve demokrasiden yana milletvekilidir. Hakkında tek bir somut delil dahi yoktur. Hukuksuzca, bütünüyle siyasi bir hesaplaşmanın neticesinde mahkum edilmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA