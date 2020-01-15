CHP'den yerel yönetim düzenlemesine ilişkin açıklama

15.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel yönetimlere yönelik düzenlemeye ilişkin, "Biz bir çok defa şunu ifade ettik, bir araya gelelim sorun bu ülkenin sorunu. Farklı siyasi partilere mensup belediye başkanlarıyla sorunu değerlendirerek ortak akılla bu yasa değişikliğini yapalım. Ama bu çağrımız maalesef kabul görmedi." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin yerel seçimlerden sonra sürekli olarak belediyelerle ilgili değişiklikleri gündeme getirildiğini belirtti.

Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklanan bir kanun teklifi ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Torun, söz konusu teklifte imar yasalarıyla ilgili belli değişikliklerin de öngörüldüğünü kaydetti. Torun, şöyle konuştu:

"AKP'li büyükşehir belediyeleri ve AKP iktidarıyla başlayan bu rant düzeni zaten önceden yoktu, onların döneminde başladı. Şimdi yeni düzenleme yapıyormuş gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Yüksekliği serbest bırakmıyorlar, parsel bazında değil, ada bazında bir planlamayı öngörüyorlar. Bunun gibi bazı değişiklikleri yapmaya çalışıyorlar. Sormak lazım, geçmişte bu imar tadilatlarıyla ilgili rakamlar neydi, sizin döneminizde ne? Ranta dayalı yapılaşma, ranta dayalı imar uygulamaları kimin döneminde başladı? Yapmak istediğiniz şey, hatalarınızı telafi etme çabası."

31 Mart Yerel Seçimlerinde vatandaşların "tek adam yönetimi"ne "hayır" dediğini, AK Parti'nin hala bu süreci değerlendiremediğini ileri süren Torun, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Biz birçok defa şunu ifade ettik; bir araya gelelim. Sorun bu ülkenin sorunu. Farklı siyasi partilere mensup belediye başkanlarıyla sorunu değerlendirerek ortak akılla bu yasa değişikliğini yapalım. Ama bu çağrımız maalesef kabul görmedi."

"Sorunlar daha da fazla artacak"

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yetki bunalımı olduğunu dile getiren ve belediyelerin vatandaşın artan taleplerine karşı güçlendirilmesi gerektiğini savunan Torun, bunun için bazı yasal değişikliklerin de yapılması gerektiğini söyledi. Torun, "Yapılmaya çalışılan yine saray talimatlı, sarayda hazırlanan yasayla önümüze getirilecek, dayatılacak. Yerel yönetimlerin sorunlarının çözümünü beklerken maalesef belki de sorunlar daha da fazla artacak ve yetki sarayda toplanacak." şeklinde konuştu.

Vatandaşın sorunlarını çözmeyi ve taleplerini yerine getirmeyi amaçladıklarını vurglayan Torun, her siyasi partiye mensup belediye başkanları bulunduğunun, ortak olan sorunların çözümünün de ortak olması gerektiğinin altını çizdi.

Bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Seyit Torun, milli iradeyi savunanların belediyelere icra göndererek, devletin bütün kaynaklarını kapatarak, belediyeleri tehdit ederek AK Parti'ye geçmesi için uğraştığını öne sürdü. Torun, "Bunlar beyhude çalışmalar. Milli iradeyi yok sayarak, bir şekilde seçimle kazanamadığını tehditle almaya çalışıyorlar. Milli iradeyle gerçekleştiremediklerini devletin gücünü, imkanını kullanarak transfer etmeye çalışıyorlar. Vatandaşımız her şeyin farkında." ifadesini kullandı.

İllegal yollarla, demokrasi dışı uygulamalarla belediyelerin üzerinde baskı uygulandığını iddia eden Torun, "Biliyoruz, FETÖ borsası kurmuşlardı. Şimdi de belediye borsası kurdular ve belediye başkanlarını baskıyla kendi partilerine geçirmeye çalışıyorlar. Bu demokrasi adına ayıptır." dedi.

"Yeni rant oluşturma çabaları bunlar"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Torun, Parti Meclisi (PM) toplantısında kurultay tarihinin açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin soruya, "PM'de alternatif takvimler var. Bunlar görüşülecek, tartışılacak. Henüz kesinleşmedi. Tahmin ediyorum PM'de bir tarih üzerinde uzlaşılabilir. PM'nin vereceği bir karar." karşılığını verdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlarına adaylıklarla ilgili bir soru üzerine de Torun, şöyle konuştu:

"Ankara, İstanbul ve İzmir'de adaylar var. Bunun sayısı artabilir de azalabilir de. Ama tabii şu anda bildiğimiz kadarıyla İstanbul ve İzmir'de tek aday var. Ankara'da henüz netleşmiş bir durum yok. Ama Ankara, İzmir ve İstanbul'da da yarın aday çıkabilir. Biz sosyal demokrat bir partiyiz sonuçta. Bu görevi üstlenmek isteyen partililerimizin talebi olursa da ona göre değerlendirilir. Şu anda görünen, bilinen, açıklanan durum bu."

Torun, "Yerel yönetimler yasası taslağı sizinle paylaşıldı mı?" sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi.

AK Parti'nin büyükşehir belediyelerini kaybettiğini, dolayısıyla rantı da kaybettiğini ileri süren Torun, "Yeni rant oluşturma çabaları bunlar. Merkezde toplayarak yetkiyi, büyükşehirin de yetkilerini alarak rantı ellerinde toplama çabası bu." dedi.

Kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Torun, eskiden imar konusuna ilişkin düzenlemelerin belediye meclislerine çok az geldiğini ifade etti. Torun, şunları kaydetti:

"Ama şimdi belediyelerimiz yeni plan yapmalarına rağmen, revizyon imar planları hazırlamalarına rağmen daha 1 ay geçmeden talepler gelmeye başlıyor. Halbuki plan yeni yapılmış, görüşler alınmış. Ama buna rağmen Belediye meclislerinin en önemli gündemi ve yoğun olarak konuşulan konular hep imar konuları. Bu geçmişte yoktu. Yani AKP belediyeciliği başladıktan sonra bunlar başladı. Şimdi büyükşehirleri de kaybedince, Türkiye'de birçok belediyeyi de kaybedince bu yetkileri tekrar kendi ellerini almak sarayda toplamak için bir çaba var. Bu yapılan çalışma, bunun çalışması."

Kaynak: AA