CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - İYİ Parti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - İYİ Parti

CHP, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

25.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:30

CHP, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ve Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'tan oluşan heyet, diğer siyasi partilerin heyetleriyle video konferans üzerinden görüştü.

Kuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ve beraberindeki heyetle görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sağlık Bakanı'nın çok büyük bir başarısı yok bana göre" diyen Kuşoğlu, maske dağıtımı sürecini eleştirdi ve Bilim Kurulu toplantılarına ilişkin açıklamalarda şeffaf davranılmadığını öne sürdü. Buna karşın Koca'nın "devlet adamı" gibi davrandığını dile getiren Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantılarına gazeteleri, televizyonları ayırt etmeden davet ediyor ve muhalefeti suçlamadan, çok fazla siyaset yapmadan, toplumun özlediği gibi en azından konuşmalar yapıyor. Bu toplumda o kadar hasret kalınan, özlenen bir tablo ki, diğer bakanların ya da saraydaki bürokratların bile siyaset yaptığı, muhalefeti suçladığı bir ortamda toplum tarafından hasret kalınan bir konu olduğu için çok benimsendi."

Kuşoğlu, DSP heyetiyle yapılan görüşmede de "kardeş parti" olarak nitelendirdiği DSP'nin ve tüm teşkilatının bayramını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ekonomik kaygıların gerek toplumda gerekse yetkililer nezdinde öne geçmeye başladığını ifade eden Kuşoğlu, "Bu süreçte de galiba daha farklı sıkıntılar yaşayacağız." dedi.

Böyle ortamlarda birlik ve beraberlik ile kardeşlik ve dayanışmanın öneminin daha da arttığını belirten Kuşoğlu, "Biz de pandemi dolayısıyla galiba onu fark ettik. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, birbirimize olan yakınlaşmanın önemini fark etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonrasıyla ilgili epey sıkıntı yaşayacak herhalde dünya da ona paralel olarak Türkiye de. İnşallah çok büyük sıkıntılar söz konusu olmaz. Kurban Bayramı'nda veya gelecek yılki bayramlarımızda daha iyi koşullarda bayramlaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş başkanlığındaki HDP heyetiyle görüştü.

Beştaş görüşmede, en azından bayramlaşma günlerinde video konferansla da olsa bir araya gelmenin güzel olduğunu söyledi. Beştaş, "Siyasi gelişmeleri ayrıntılı değerlendireceğiz hem Genel Kurulda hem komisyonlarda. Sizler de zaten Plan Bütçedesiniz. Oraya da epeyce iş düşecek gibi görünüyor." dedi.

Kuşoğlu, Meclis Genel Kurulunda herkesin düşündüğünün aksine kanunların görüşülmediğini dile getirerek, "İktidar getirdiği kanunu açıklamıyor, kanunun ne olduğuyla ilgili bilgi vermiyor, hatta lütfedip kendileri iktidar partisi olarak konuşma bile yapmıyorlar çoğu zaman." ifadelerini kullandı.

"Özgürlüklerin, demokratikleşmenin arttığı bir dünya"

Kuşoğlu, Vatan Partisi heyetiyle yapılan görüşmede ise salgın sonrasındaki döneme ilişkin, "Özgürlüklerin, demokratikleşmenin arttığı bir dünya olması lazım bundan sonrasında, kutuplaşmanın, antidemokratik uygulamaların yok edilmesi gerekir." diye konuştu.

Kuşoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Demokrat Parti heyetiyle görüştü. Bülent Kuşoğlu, görüşmede, "Bürokratlar, amiraller, generaller, bakanlar, görev yapan herkes öncelikle bu ülkenin anayasasına, kanunlarına, hukuki mevzuatına, bu ülkeye bağlı olur. Şahıslar geçici, devlet kalıcıdır." ifadelerini kullandı.

Teknolojiden yararlanarak bayramlaşabildiklerini belirten Kuşoğlu, dayanışmanın da ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde gördüklerini kaydetti.

Kuşoğlu, Genel Sekreter Sadullah Ergin başkanlığındaki DEVA Partisi heyetiyle görüşmesinde ise DEVA Partisi'nin ülkeye, ülke siyasetine çok şey kazandıracağına inandıklarını söyledi.

"Her şey siyaset değil"

ANAP Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve beraberindekilerle yapılan görüşmede ise Kuşoğlu, "Dayanışma, birlik, beraberlik çok önemli. Her şey siyaset değil, her şeyden sonuç olarak siyaset çıkarmak da mümkün değil. Doğruları yapmak lazım. Siyaset ülkeye hizmet etmek için yapılır. Ülkeye hizmet edeceğimiz konularda tabii ki iktidarı her zaman destekleriz. Şimdiye kadar bu milletin yararına olan hiçbir konuda CHP muhalefet etmemiştir. Ülke yararına çıkan bütün kanunlarla ilgili bizim de destek oyumuz vardır." dedi.

CHP heyeti, daha sonra Gelecek Partisi heyetiyle görüştü.

Kuşoğlu'nun kuruluş çalışmalarının hayırlı olması dileğinde bulunmasının ardından, Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, "Genel Başkanımız dün de açıkladı, CHP'nin gerek özeleştiri yapmış olması gerekse demokrasi konusundaki çağrılarını önemsiyorum. Zaman zaman bize de söylüyor, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışları takdire şayan." diye konuştu.

Kuşoğlu da "Gelecek Partisi'ni biz rakip olsak da çok önemli görüyoruz. Şu anda muhafazakar kesimde Türkiye'nin gelceği açısından çok önemli boşluk var. O boşluğun sizler tarafından doldurulacağına inanıyoruz ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ başkanlığındaki heyetle görüşme yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, görüşmede, "Virüs salgınıyla mücadele ederken aslında en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey, mesafeyi muhafaza ederek de olsa ortak aklı, kardeşlik hukukunu, meselelerimize birlikte çözüm arayışı gayretlerini önde tutmak gerekir. Aslında bayramlar da bu anlamda fırsattırlar." dedi.

Kuşoğlu da salgın sürecinde dayanışmanın, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunun biraz daha fazla idrak edildiğini vurguladı.

CHP heyeti, BBP ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle de bayramlaştı.

CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - İYİ Parti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Haber
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Türkan Şoray Hatice Çarpar Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Bayram Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - İYİ Parti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 18:30:53. #1.14#
title