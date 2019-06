CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İkişer ay ya da bir ay arayla iki kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmek her kula nasip olmaz. Herkesi kucaklayacağız, bizi desteklemeyenleri de. CHP bundan sonra 82 milyonun partisidir" dedi. İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasının ve Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin demokrasiye inananlarla gurur duyduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum demokrasiye inanan bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. Demokrasiyi sonuna kadar savunanlar sizlerle herkes ama herkes gurur duyuyor. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum diyordum. Halkımızın iradesine güveniyoruz. Demokrasiye yapılan darbeyi İstanbullular giderecek diye güveniyordum. Allah'ın izniyle biz bunu çözdük" diye konuştu. Her şeyin adalet yürüyüşü ile başladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adalet istedik, huzur istedik, hak istedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Herkese sesimizi duyurduk. Mısırdaki sağır sultana bile sesimizi duyurduk. Bütün engelleri hep birlikte aştık. En son istanbul seçimlerinde aştık. ve bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen kullandıkları devletin bütün imkanlarına rağmen, bütün bürokratlarına rağmen, bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu. ve demokrasiyi canlandırdı" şeklinde konuştu. Cumhuriyetinin demokrasiyle taçlandığı zaman bir anlam kazanacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şimdi cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırdıklarını belirterek, "Bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, demokrasi destanının yazılmasında CHP'nin bütün örgütlerine ve emeği geçenlere şükranlarını sunduğunu belirtti. Ayrıca Kılıçdaroğlu, "Meydan meydan gezen millet ittifakının en önemli aktörü olan İyi Partinin genel başkanına, milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bize destek veren Ak Partili kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime, MHP'li kardeşlerime, HDP'li kardeşlerime, Saadetli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Tarihin en önemli süreçlerinden birisinin yaşandığının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Farklı siyasi görüşlerde olmakla beraber demokrasi konusunda bir araya geldik. Demokrasi konusunda bir destan yazdık ve bizim yazdığımız destan bütün dünyada yankılanıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez" ifadelerini kaydetti. Açıklama sırasında vatandaşların sesli tepkilerine Kılıçdaroğlu, "Hiç kimseye yuh çekmeyeceğiz çünkü biz haktan hukuktan adaletten yanayız. Hakkı, hukuku ve adaleti her yerde ve her ortamda savunacağız" şeklinde karşı çıktı. Türkiye'nin süratle gerçek gündemine dönmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ülkede bir milyonun üzerinde üniversite mezununun işsiz olduğunu söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti :

"Bu ülkenin işçisi, çiftçisi, emeklisi, sanayicisi, serbest meslek çalışanı, hemen hemen toplumun her kesiminde büyük bir huzursuzluk vardı. Şimdi hukukun üstünlüğünü birlikte yükselteceğiz. Demokrasi çitasını birlikte yücelteceğiz. Mücadelemizi kadınlarla, erkeklerle çocuklarımızla, engellilerle birlikte yapacağız. 82 milyon demokrasi sınavını verdik. Şimdi birlikte Türkiye'ye sahip çıkacağız." Sloganlarının İstanbul'da bir çoçuğun bulduğu slogan olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, o çocuğun talebinin karşılanmasının herkesi sevindirdiğini kaydederek, "Onun beklentileri karşılandı. Her şey çok güzel oldu. Hiç kimsenin üzülmesini istemem ama kimse unutmasın kazanan demokrasi, kazanan Türkiye Cumhuriyetidir. Ankara'da bir tarih yazdık ve Mansur yavaşı sizler seçtiniz. Mansur Başkan Ankara'yı Cumhuriyetin Ankarası yapacaktır. Ekrem İmamoğlu da üç büyük imparatorluğa başkent yapmış olan İstanbul'u,dünyanın en önemli markası yapacaktır" diye konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkişer ay ya da bir ay arayla iki kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmek de her kula nasip olmaz. Artık biz birer demokrasi mücadelesi veren bu ülkenin saygın insanlarıyız. Herkesi kucaklayacağız, bizi desteklemeyenleri de. Her düşünceye saygı göstereceğiz. CHP bundan sonra 82 milyonun partisidir. CHP kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, kimliğinden ötürü ötekileştirmeyecektir. Herkesin inancına saygı duyulacaktır. ve bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizler bir arada kadın erkek eşitliği için mücadele edeceğiz. Bizler, hiç kimsenin aşsız olmadığı, işsiz olmadığı bir Türkiye istiyoruz"

(İHA)

Kaynak: İHA