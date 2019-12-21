CHP Alaplı İlçe Kongresi

21.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:10

CHP Alaplı ilçe teşkilatının 12. olağan genel kurulunda Hüseyin Tosun yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılan kurulda seçim blok liste ile yapıldı. 120 delegenin oy kullandığı seçimde Hüseyin Tosun'un listesi 99 oy, diğer aday Hakan Uysal'ın listesi ise 21 oy aldı.

İlçe yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Sabri Demircan, Mustafa Durmaz, Aydın Eriş, Alpay Gün, Hasan Kalender, Yasemin Kamer, Serap Kaya, Vildan Kılıçaslan, Sefa Kurtal, Levent Mutlu, Berke Turan, Nihat Türk.

Kaynak: AA