Şanlıurfa'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve Karaköprü İlçe Jandarma ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl, 5 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin yerini belirledi.

İlçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın