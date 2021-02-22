Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır.