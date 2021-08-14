ÇEVRE DOSTU KAVŞAK TEST AŞAMASINDA
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ÇEVRE DOSTU KAVŞAK TEST AŞAMASINDA

ÇEVRE DOSTU KAVŞAK TEST AŞAMASINDA
Habermetre - Haberler | Toplum

ÇEVRE DOSTU KAVŞAK TEST AŞAMASINDA Düzce'de trafik yükünün en yoğun olduğu noktalardan biri olan Kervan Kavşağı'nda iyileştirme projesinde akıllı sinyalizasyon sisteminin yapay zeka kameraları test ediliyor.

ÇEVRE DOSTU KAVŞAK TEST AŞAMASINDA Düzce'de trafik yükünün en yoğun olduğu noktalardan biri olan Kervan Kavşağı'nda iyileştirme projesinde akıllı sinyalizasyon sisteminin yapay zeka kameraları test ediliyor. Yapılan ölçüm ve analizler sonucunda trafik yoğunluğuna göre trafik ışıklarının yanma süresi kısalıp uzayacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün üzerinde hassasiyet ile durduğu Kervan Kavşağı için akıllı sinyalizasyon sistemi ölçümleri sürüyor. Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kervan Kavşağına kurulan yarı otonom akıllı kamera sistemlerinin test çalışmaları sürüyor. TEM ve D-100 Bağlantı Yolu, Bahçeşehir, Otogar, Kültür Merkezi, Adliye, İl Emniyet Müdürlüğü gibi noktaların geçiş güzergahının kesiştiği kavşak için kurulan kamera sistemi ile araç yoğunluğuna göre geçiş süreleri ayarlanıyor. Hafta sonu itibariyle Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kurulan kamera sistemlerini kontrol eden paneller ile, araç sayısı verilerini günlük hatta 15 dakikalık periyotlar ile alınabilecek ve yoğunluğa göre yeniden düzenleme yapılabilecek.

ÇEVRECİ KAVŞAK OLACAK

Sürücülerin yakıttan ve zamandan tasarruf etmesinin yanı sıra karbon salınımın en aza indirilmesi ile çevreci kavşaklardan biri olan Kervan Kavşağının hava kalitesinin artmasında önemli katkısı olacağı öngörülüyor.

Kaynak: Habermetre

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