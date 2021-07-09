Cengiz Durular'ın baba acısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cengiz Durular'ın baba acısı

Cengiz Durular'ın baba acısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Durular baba acısı yaşadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Durular baba acısı yaşadı.

Baba Reşat Durular, bir süredir yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi görüyordu.

76 yaşındaki Reşat Durular'ın cenazesi bugün Narmanlı Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, daire başkanları, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, EGC Başkanı Metin Barlak, basın mensupları ve yakınları katıldı. - ERZURUM

Cengiz Durular'ın baba acısı
Cengiz Durular'ın baba acısı
Cengiz Durular'ın baba acısı
Cengiz Durular'ın baba acısı
Cengiz Durular'ın baba acısı
Cengiz Durular'ın baba acısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ahmet Kaya İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cengiz Durular'ın baba acısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:13:37. #1.16#

title