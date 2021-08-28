Çelebi: "İnşallah 2022 yılı sonunda kurdeleyi kesip, yolumuzu açacağız"
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Çelebi: "İnşallah 2022 yılı sonunda kurdeleyi kesip, yolumuzu açacağız"

Çelebi: 'İnşallah 2022 yılı sonunda kurdeleyi kesip, yolumuzu açacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Karayolları 12. Bölge Müdürü Alparslan Eşlik ve Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte yapımı devam eden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos karayolunda incelemelerde bulundu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Karayolları 12. Bölge Müdürü Alparslan Eşlik ve Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte yapımı devam eden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos karayolunda incelemelerde bulundu.

Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Karayolu projesi kapsamında, ilk olarak yapımına başlanılması planlanan Hamur-1 Köprüsü'nün alanında incelemelerde bulunan heyet daha sonra proje kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililer ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Projenin hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Çelebi: "Yol olmadan hiçbir şey olmaz. Bu gerçeklikten hareketle devletimiz ve AK Parti hükümetlerimizin millete hizmet yolunda en büyük hedeflerinden birisi de ulaşımdı. 2002'den bugüne kadar hamdolsun ülkemizde ve Ağrı'mızda ulaşımda çığır açtık.

Stratejik öneme sahip, 154 milyonluk dev projemiz için geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu'ndan ek ödenek temin etmiştik.

Bugün yerinde incelemelerde bulunduğumuz proje kapsamında; Yapımına devam edilen 17,3 kilometre uzunluğundaki asfalt (BSK) çalışmaları menfez, taş duvar ve toprak işleri hızla devam etmektedir.

Yapımına devam edilen 335 metre uzunluğunda, 42 metre yüksekliğindeki ve 8 açıklıktan oluşan viyadüğün yapımında %32 seviyesindeyiz.

Yıl sonunda temel, elevasyon ve başlık girişi imalatları tamamlanacak, 2022 yılında ise kirişler konulup, döşeme dökülecek. İnşallah 2022 yılı sonunda kurdeleyi kesip Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Karayolumuzu açacağız. Projenin tamamlanması ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu birbirine bağlayacak karayolumuzu halkımızın hizmetine sunacağız. Milletimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Ulaşılabilir Ağrı için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - AĞRI

Çelebi: 'İnşallah 2022 yılı sonunda kurdeleyi kesip, yolumuzu açacağız'
Çelebi: 'İnşallah 2022 yılı sonunda kurdeleyi kesip, yolumuzu açacağız'
Çelebi: 'İnşallah 2022 yılı sonunda kurdeleyi kesip, yolumuzu açacağız'
Çelebi: 'İnşallah 2022 yılı sonunda kurdeleyi kesip, yolumuzu açacağız'
Çelebi: 'İnşallah 2022 yılı sonunda kurdeleyi kesip, yolumuzu açacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çelebi: "İnşallah 2022 yılı sonunda kurdeleyi kesip, yolumuzu açacağız" - Haberler
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