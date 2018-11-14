Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Filistin'de (1)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in karşılanması Heyetler arası görüşme yapılması Ortak basın toplantısı yapılması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in karşılanması
Heyetler arası görüşme yapılması
Ortak basın toplantısı yapılması
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli mevkidaşı Riyad el Maliki ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı binasında heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.