Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Filistin'de (1)

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Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in karşılanması

Heyetler arası görüşme yapılması

Ortak basın toplantısı yapılması

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli mevkidaşı Riyad el Maliki ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı binasında heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.