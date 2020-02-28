Çekirge istilasına uğrayan Pakistan'a Çin'den ilginç teklif

28.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:25

Çin, çekirge istilasına uğrayan Pakistan'a 100 bin ördek göndermeyi teklif etti.

Çin, çekirge istilasına uğrayan Pakistan'a çekirgelerle mücadele edebilmesi için 100 bin ördek göndermeyi teklif etti. Haziran 2019'dan beri tarihinin en kötü çekirge istilasını yaşayan Pakistan'da çekirgeler önce pamuk şimdi de buğday tarlalarına zarar vermeye başladı. Çin, Zhejiang bölgesindeki ördek çiftliklerinde yetişen ördeklerden Pakistan'a gönderebileceklerini açıkladı.

Çin, Sincan'ın kuzeybatı bölgesinde benzer bir istila ile mücadele etmek için ördekleri kullanarak büyük başarı elde ettiklerini, çekirge istilasının önüne geçtiklerini duyurdu.

Zhejiang Tarım Teknolojisi Enstitüsü'nden araştırmacı Lu Lizhi, ördeklerin çekirgelere karşı kullanılmasının zirai ilaçların kullanımından daha ucuz ve çevre dostu olduğu için tercih edilmesinin doğru bir seçim olacağını açıkladı. Ördeklere ek olarak tavuk gibi diğer kümes hayvanlarının da etkili olduğunu belirtti. Ördeklerin bir grupta kalmayı sevdiklerini belirten Lizhi, ördekleri idare etmenin daha kolay olduğunu ve bir ördeğin günde 200'den fazla çekirgeyi yiyebildiğine dikkat çekti.

Öte yandan Çin, daha önce durumu analiz etmek ve olası önlemler konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere Pakistan'a bir uzman ekibi göndermişti.

(İHA)

Kaynak: İHA