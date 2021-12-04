Cedit'te yıkım kurban kesimiyle başladı

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde binaların yıkılması için geçtiğimiz günlerde ihale gerçekleştirilmişti. İhaleyi kazanan Karadoğan Yıkım firması Cedit'e ilk kepçeyi kurban keserek vurdu.

İLK BİNA YIKILDI

Kentin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit için geçtiğimiz hafta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yıkım ihalesi yapılmıştı. İhalede en yüksek teklifi veren Karadoğan firması, ihale bedelini yatırarak Cedit Mahallesinde yıkım için çalışmalarına başladı.

KURBAN KESİLDİ

Firma yetkilileri öğlen saatlerinde yıkım için makinelerini çalıştırdı. Çalışma öncesi kurban kesimi yapıldı. Ardından iş makineleri belirlenen evleri yıkmak için çalışmalara başladı. Daha önce boşaltılan evlerde son kez arama yapıldı. Boş olan binalar iş makineleriyle yıkılmaya başladı. Firma mahalledeki binaları yıkacak ve molozları da taşıyacak.

1105 DAİRE YAPILACAK

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ tarafından 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

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