Çaykur Rizespor, sahasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, sahasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, sahasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 42 puanla averajla 12. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde Doğan Erdoğan ve Zafer Görgen kadroda yer almayacak. Sakatlıktan kurtulan Abdullah Durak ve Fernando Boldrin'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Eric Sabo, Fernando Andrade, Montasar Talbi ve Damjan Dokoviç kart görmesi halinde Yukatel Denizlispor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor, sahasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:17:59. #1.15#

title