Haberler » Spor » Çaykur Rizespor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Spor

Çaykur Rizespor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

03.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:20
Çaykur Rizespor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolculara yönelik konuşma yaptı.

Karaman yönetimindeki ilk antrenmanı yaklaşık 100 taraftar izledi. Futbolcular, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı koşunun ardından yaptıkları pas çalışması ile tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Aminu Umar ve mide rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a giden Muhammed Abarhoun katılmadı.

Yeşil-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çaykur Rizespor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler