ÇAYKUR'daki kura çekimindeki hile iddialarına Türkiye Noterler Birliği'nden açıklama
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ÇAYKUR'daki kura çekimindeki hile iddialarına Türkiye Noterler Birliği'nden açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÇAYKUR'daki kura çekimindeki hile iddialarına Türkiye Noterler Birliği'nden açıklama

Sosyal medya ve çeşitli basın yayın organlarında ÇAYKUR'daki kura çekiminde hile iddiaları ile ilgili Türkiye Noterler Birliği (TNB) yazılı bir açıklama yaptı.

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Sosyal medya ve çeşitli basın yayın organlarında ÇAYKUR'daki kura çekiminde hile iddiaları ile ilgili Türkiye Noterler Birliği (TNB) yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, öncelikle söz konusu haber ve sosyal medyada yayınlanan kura çekimine ilişkin görüntülerde, iddialara konu işlemle ilgili eksik ve yanıltıcı bilgilerin yer aldığı vurgulandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerine bağlı fabrikalarında çalışacak 300 asıl ve 300 yedek olmak üzere toplam 600 geçici beden işçisinin isimlerinin belirlenmesine yönelik 12 Nisan 2021 tarihinde noter huzurunda kur'a çekim işlemi gerçekleştirilmiştir. Noterler, Noterlik Kanunun 61. maddesi uyarınca davet edildiklerinde piyango ve özel kuruluşların kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak durumu belgelendirirler; aynı Yasanın 102. maddesi uyarınca da, Yasanın 101. maddesinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde bir tutanakla durumu tevsik ederler. Bahsedilen hükümler dışında bir hak, hizmet veya imkandan yararlanacak olanların seçimi, öncelik sıralarının belirlenmesi için yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen, bu nitelikteki kur'a çekilişlerinin tespiti ile ilgili işlemlerin hangi usul ve esaslara göre yapılacağı ayrıca belirlenmemiştir. İşlemi yapan noter tarafından, iş sahibinin talebiyle birlikte, işin mahiyeti ve kapsamı dikkate alınarak çekiliş yöntemi saptanmaktadır. Bu bağlamda ilgilinin talebi üzerine her çekiliş öncesi karıştırılmak ve çekiliş anında numaraların görünmemesi için tedbir amacıyla sandık üzerine bez örtülmek suretiyle talihli kişiler tek tek listedeki başvuru sıra numaralarına göre belirlenip isim listesinde işaretlenmiş ve kazananların listesi, çekiliş sırasına göre tanzim edilmiştir" denildi.

Türkiye Noterler Birliği olarak yargıya da intikal eden olayla ilgili haberde bahsedildiği üzere yapılan işlemde bir ihmal bulunup bulunmadığını titizlikle takip edildiği, konuya ilişkin TNB Yönetim Kurulu tarafından gerekli araştırma ve inceleme için çalışma başlatıldığı kaydedildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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