Çay tarlalarından yamaç paraşütleriyle heyecanlı atlayış
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Çay tarlalarından yamaç paraşütleriyle heyecanlı atlayış

Çay tarlalarından yamaç paraşütleriyle heyecanlı atlayış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Artvin'in Gürcistan ile sınır ilçesi olan Kemalpaşa'da yapılan yamaç paraşütü sporu, adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Artvin'in Gürcistan ile sınır ilçesi olan Kemalpaşa'da yapılan yamaç paraşütü sporu, adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıklıkla yapılan yamaç paraşütü sporu, son yıllarda Karadeniz bölgesinde de boy göstermeye başladı. Extrem sporseverlerin son gözdesi ise yeşilin farklı tonlarından denizin mavisine doğru atlayışın gerçekleştirildiği Artvin'in Gürcistan ile sınır ilçesi Kemalpaşa oldu.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen hava sporları etkinliği büyük beğeni topladı. Bölgede spor kültürünün yaygınlaşması, doğa ve extrem sporlar ile spor turizminin gelişmesi için Kemalpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yoğun çalışmalar sonucunda, Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ve İlçe Doğa Sporları Kulübü'nün katkılarıyla bölgede önemli bir organizasyon gerçekleştirdi.

8 yamaç paraşütü sporcusu ilçenin farklı bölgelerine çıkarak heyecanlı atlayışlara imza attı. Paraşütçüler, ellerine aldıkları Türk Bayraklarıyla, yeşilin ve mavinin birbirine komşu olduğu Kemalpaşa ilçesinin üzerinde dalgalandırarak deniz kıyısına başarılı iniş gerçekleştirdi.

Kentte spor turizminin gelişmesi ve spor kültürünün yaygınlaşmasında, doğa ve extrem sporların önemli bir yeri olmasından kaynaklı gayretli çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa ilçe Müdürlüğü yetkilileri, katkı ve desteklerinden dolayı Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a teşekkürlerini sundu. - ARTVİN

Çay tarlalarından yamaç paraşütleriyle heyecanlı atlayış
Çay tarlalarından yamaç paraşütleriyle heyecanlı atlayış
Çay tarlalarından yamaç paraşütleriyle heyecanlı atlayış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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