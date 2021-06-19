Çavuşoğlu, Antalya'da OECD Genel Sekreteri, Ukraynalı ve Kenyalı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba??????? ile bir araya geldi.