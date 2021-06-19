Çavuşoğlu, Antalya'da OECD Genel Sekreteri, Ukraynalı ve Kenyalı mevkidaşları ile görüştü
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Çavuşoğlu, Antalya'da OECD Genel Sekreteri, Ukraynalı ve Kenyalı mevkidaşları ile görüştü

Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba??????? ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba??????? ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), OECD Genel Sekreteri Cormann ile Kenya Dışişleri Bakanı Omamo ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştüğünü duyurdu.

Görüşmelere ilişkin fotoğraflar paylaşan Çavuşoğlu, Cormann, Omamo ve Kuleba'yı Antalya'da görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Antalya Diplomasi Forumu yarın sona erecek.

Çavuşoğlu, Antalya'da OECD Genel Sekreteri, Ukraynalı ve Kenyalı mevkidaşları ile görüştü
Çavuşoğlu, Antalya'da OECD Genel Sekreteri, Ukraynalı ve Kenyalı mevkidaşları ile görüştü
Çavuşoğlu, Antalya'da OECD Genel Sekreteri, Ukraynalı ve Kenyalı mevkidaşları ile görüştü
Çavuşoğlu, Antalya'da OECD Genel Sekreteri, Ukraynalı ve Kenyalı mevkidaşları ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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Çavuşoğlu, Antalya'da OECD Genel Sekreteri, Ukraynalı ve Kenyalı mevkidaşları ile görüştü - Haberler
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