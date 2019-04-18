Çavuşoğlu'nun Tartıştığı Fransız Vekil Krimi: Türkiye Bize Demokrasi Dersi Verecek Son Ülke

Çavuşoğlu'nun Tartıştığı Fransız Vekil Krimi: Türkiye Bize Demokrasi Dersi Verecek Son Ülke

Antalya'daki NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermeni soykırımı iddiaları sebebiyle "Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın" dediği Fransız milletvekili Sonia Krimi Paris'te Euronews'in sorularını yanıtladı

Çavuşoğlu'nun Tartıştığı Fransız Vekil Krimi: Türkiye Bize Demokrasi Dersi Verecek Son Ülke

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermeni soykırımı iddiaları sebebiyle "Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın" dediği Fransız milletvekili Sonia Krimi, Paris'te Euronews'in sorularını yanıtladı.

Antalya'da NATO toplantısı sırasında yaşanan krizin arka planını anlatan Krimi, "Türkiye değil ama Türkiye'deki son hükümetin yetkililerinin" zirve boyunca diğer NATO üyesi 29 ülkenin temsilcilerine "ders verme" çabası içinde olduğunu belirterek "Türkiye bize demokrasi dersi verecek son ülke, bizim demokrasimizin kusursuz olmadığını da biliyorum ama en azından Fransa'da hapishanelerde gazeteci yok." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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