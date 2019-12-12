Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü
Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştüFas, (DHA)- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.
12.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:47
Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü
Fas, (DHA)- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.
Kaynak: DHA