Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü
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Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü

Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştüFas, (DHA)- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.

12.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:47
Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü

Çavuşoğlu, Başkanı El Othmani ile görüştü

Fas, ()- 'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü
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