Çavuşçu Göl'de temizlik çalışması başlatıldı KONYA'nın Ilgın ilçesinde çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Çavuşçu Göl'de belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Çavuşçu Göl'de belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Sultan Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alan 27 kilometre alana sahip tektonik tatlı su gölü olan Çavuşçu Göl, ördek, kaz, flamingo, pelikan, sakarmeke, balıkçıl gibi kuş türlerinin yanı sıra; sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali, kerevit gibi balıklara ev sahipliği yapıyor. Ilgın Belediyesi de gölden beslenen kuş ve balıkların yaşam alanlarını genişletmek için temizlik çalışması başlattı. Ekipler, araçlarla göldeki sazlıkları ve sudaki atık malzemeleri temizledi. Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Kanal ve dere ıslah çalışmalarımıza ek olarak Çavuş Göl'de oluşan sazlık alanların temizlik çalışmasını özel amfibik araçla yapıyoruz. Hem göl yüzeyinde oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış olacağız, hem bölgedeki haşerelerin çoğalmasını engelleyeceğiz, hem de göldeki yaşayan kuş ve balıkların yaşam alanlarını genişleteceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA