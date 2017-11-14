Çatıda Arıların Saldırısına Uğrayan Baz İstasyonu İşçilerini İtfaiye Kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde baz istasyonu kurmak için çıktıkları çatıda yuva kuran arıların saldırısına uğrayarak mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BİR ANDA ARILARIN SALDIRISINA UĞRADILAR

Bir GSM şirketinin 4 çalışanı, baz istasyonu kurmak için Şehit Taner Güler Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıya çıkmak için kullanılan girişin kenarındaki yaklaşık 1 metre çapındaki arı yuvasını gören işçilerden Serkan V. ve Yasin K., yuvaya zarar vermeden çatıya çıktı. Çatıda bir süre çalışan iki işçi, bir anda seslerden rahatsız olan arıların saldırısına uğradı. Arıların tamamen etrafını sardığı iki işçi, çıkış için kullanacakları yerde yuva olması nedeniyle çatıda mahsur kaldı.

ARILARIN SOKMASIYLA YARALANDILAR

Bu sırada bina dışında bulunan diğer iki arkadaşından yardım isteyen iki çalışan, arı sokması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kendi çabalarıyla arkadaşlarını kurtaramayan işçiler, önce arıcıları daha sonra ise itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

MAHSUR KALDIKLARI YERDEN, İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çatısına merdivenli araçla ulaşarak işçileri mahsur kaldıkları yerden indirdi. Elleri arı sokması sonucu yaralanarak şişen işçiler, baz istasyonu çalışmalarını yarım bırakarak kendi çabalarıyla hastaneye giderek tedavi oldular.

Binada oturanlar ve çevredekiler ise arı kovanının kendilerini tedirgin etmesi nedeniyle yetkililerden yardım istedi.