Çataklı: Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an sorunu çözmüş olacağız
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Çataklı: Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an sorunu çözmüş olacağız

Çataklı: Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an sorunu çözmüş olacağızİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana yoğun tedbirler alındığını söyledi.

Çataklı: Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an sorunu çözmüş olacağız
06.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:44

Çataklı: Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an sorunu çözmüş olacağız

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana yoğun tedbirler alındığını söyledi. Çataklı, "Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an sorunu büyük oranda çözmüş olacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, deprem değerlendirme toplantısına katılmak ve koronavirüs tedbirlerini incelemek üzere Malatya'ya geldi. Çataklı, valilik binasında gerçekleştirilen deprem değerlendirme toplantısının ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte kent merkezinde denetimde bulundu. Çataklı, beraberindekiler ile birlikte esnafı ziyaret ederek, maske ve hijyen kuralları yönünde uyarılarda bulundu.

Daha sonra açıklamalar yapan Bakan Yardımcısı Çataklı, 4 Ağustos günü, Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamayı hatırlatan Çataklı, "Çok dramatik bir durum var. Yüzlerle ifade edilen can kayıpları, binlerle ifade edilen yaralılar ve halen aranan kişiler var. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve Lübnan halkına baş sağlığı diliyoruz. Biliyorsunuz AFAD koordinesinde bir ekip de dün gece oraya intikal etti" dedi.

'BÜTÜN ÜLKE SATHINDA GENEL DENETİMLER YAPIYORUZ'

Dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya olduğunu kaydeden Çataklı, "Bundan ülkemizde büyük oranda etkileniyor. Türkiye olarak salgının ortaya çıkmasından bu yana yoğun tedbirler aldık. Bütün kurum ve kuruluşlarımız yoğun gayret gösterdiler ve bugünlere kadar geldik. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelinen noktada salgının etkisi ortadan kalkmış değil. Bugün bu çerçevede, sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda, bütün ülke sathında genel denetimler yapıyoruz. İllerde valilerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında bütün imkan, personel, kapasitemiz dahil kullanılmak üzere bir genel denetim seferberliği yapılacak. Bu anlamda bütün iş yerleri, sosyal mekanlar, ulaşım araçları dahil, bir planlama dahilinde denetlenerek belirlenmiş hijyen kullarına uyulup uyulmadığı hususunda bir çalışma yapılıp, farkındalık oluşturulmaya çalışılacak" şeklinde konuştu.

'MALATYA'DA İKİ GÜNDEMİMİZ VAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Malatya'ya geldiğini belirten Çataklı, kentte depremle ilgili çalışmaların yanı sıra koronavirüs tedbirleri denetimine katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Malatya'da iki gündemimiz var; Birincisi depremle ilgili çalışmalar daha sonra ikinci safhası olan salgınla ilgili alınan tedbirlerin uygulama koşulları bakımından yapılan çalışmalar. İş yerlerimizi dolaşıp, hem alınan tedbirleri görmeye hem de tavsiyelerde bulunmaya çalıştık. Bu işin temel bir çözümü var. Aslında çok basit bir çözümü var. Önce herkesin sağlığına ve salgınla ilgili kurallara uymasına bağlı bu iş. Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an sorunu büyük oranda çözmüş olacağız. Dolayısıyla bu konuda özelikle basın mensuplarının müthiş desteğine ihtiyacımız var. Bir rehavet ortamına doğru gidiş var ancak sonuçları yıkıcı. İnsanların, sevdiklerimizin, yakınlarımızın kayıplarına yol açıyoruz. Dolayısıyla bu hususta bir toplumsal farkındalığın yeniden oluşturulmasına ihtiyaç var. Bugün yapılan çalışma bu sebeple önemli, kıymetli. Onun için özellikle sizlerden bu anlamda büyük destek bekliyoruz."

Kaynak: DHA

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