Çarşıbaşı ilçesinde MYO kurulması onaylandı
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Çarşıbaşı ilçesinde MYO kurulması onaylandı

26.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:37
Çarşıbaşı ilçesinde MYO kurulması onaylandı

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Çarşıbaşı ilçesinde Meslek Yüksekokulu (MYO) kurulmasına onay verildiğini bildirdi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Çarşıbaşı ilçesinde Meslek Yüksekokulu (MYO) kurulmasına onay verildiğini bildirdi.

Aşıkkutlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının Trabzon Üniversitesi için oldukça verimli ve bereketli geçtiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Tonya MYO bünyesinde yeni programların açılmasına onay verilmesinin ardından şimdi de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Çarşıbaşı ilçesinde Çarşıbaşı MYO kurulmasına ilişkin tekliflerinin de uygun görüldüğünü ifade eden Aşıkkutlu, şunları kaydetti:

"MYO'nun mümkün olan en kısa süre içinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlaması için ilgili süreci ve gerekli çalışmaları tüm paydaşlarımızla birlikte özenle sürdüreceğiz. Çarşıbaşı MYO'nun üniversitemiz, Çarşıbaşı ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, son derece mutluluk duyduğumuz bu kararın alınmasında, başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve kurul üyeleri olmak üzere emeği ve katkısı bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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