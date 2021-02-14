Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması başvuruları başladı

Çarşamba Belediyesi tarafından "Gelenekte öykü gelecekte öykü" sloganıyla düzenlenen Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması başvuruları başladı.

Çarşamba Belediyesi tarafından kalemine güvenen, Türkçe'yi etkin kullanan ve kendisini geliştirmek için fırsat arayan yazarları desteklemek için ulusal çapta düzenlenen öykü yarışmasının başvuruları 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nde başladı.

16 yaş ve üzerindekilerin katılımına açık olan yarışmada son başvuru tarihi 15 Mart olarak belirlendi. Yarışma başvuruları, Çarşamba Belediyesinin "www.carsamba.bel.tr" sitesinden alınacak.

Serbest konulu öykülerin yarışacağı yarışmada birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın, Ali Fuat Başgil Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kazananlara da birer gram altın verilecek.

Yarışma sonucunda seçici kurul tarafından belirlenen ve yarışmada dereceye giren en iyi öyküler Çarşamba Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak öykü sahiplerine hediye edilecek.

Yarışmanın seçici kurulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran, eğitimci yazar Baha Rahmi Özen, eğitimci yazar Ömer Vural ve eğitimci yazar Zeki Ordu'dan oluşuyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, öykü geleneğini sürdürmek, ülkenin dört bir tarafında bu yolda adım atmak için küçük bir kıvılcım bekleyen herkesi desteklemek amacıyla öykü yarışması düzenlediklerini belirterek, "Birçok alanda yaptığımız gibi kültür sanat alanında da faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 'Gelenekte öykü gelecekte öykü' diyerek hem öykü anlatma hem de öykü yazma geleneğimize katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman