Çarşamba Belediyesi'nden alt yapı bedeline indirim

Çarşamba Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında, şehir merkezinde 3 kata kadar ev yapan vatandaşlara alt yapı bedelinde indirim uygulanması kararı alındı.

Çarşamba Belediyesi 2020 yılı son meclis toplantısında alınan karar ile altyapı bedeli ücretinde indirime gidildi. Vatandaşın 2 kata kadar olan yapılarında alt yapı bedelinin 3'te birini, 3 katlı yapılarında ise alt yapı bedelinin yarısını ödeyecek. Birden fazla yola cepheli parsellerde ise yol alanlarına göre hesaplama yapıldıktan sonra toplam alan üzerinden indirimin yapılacağı açıklandı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Aralık ayı meclis toplantımızda aldığımız meclis kararı ile ticari amacı olmayan ferdi yapılaşmalara indirim yapılması kararı aldık. Ticari amaç güdülmeden yapılan, yalnızca konut kullanımlı bağımsız bölüm/bölümlere sahip olan inşaatlarda imar planındaki kat adetine bakılmaksızın vatandaşımız, yalnızca konut kullanımlı ve her katta tek bağımsız bölüme sahip olan inşaatlarda 2 kata kadar olan yapılarda alt yapı bedelinin 3'te birini, 3 katlı yapılarda ise alt yapı bedelinin yarısını ödeyecek. Birden fazla yola cepheli parsellerde ise yol alanlarına göre hesaplama yapıldıktan sonra toplam alan üzerinden indirim uygulanacak. Zemin ve diğer katlarda iş yeri yapılması halinde bahse konu indirimler geçerli olmayacaktır. Belediye meclisimizce aldığımız bu kararın hem ilçemize hem de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı