"Orta riskli" Çankırı'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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"Orta riskli" Çankırı'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

04.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:55

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Yeni dönemin adı kontrollü sosyal hayat, kontrollü normalleşme. Onun için vatandaşlarımıza özellikle istirhamımız tedbiri elden bırakmamaları." dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Yeni dönemin adı kontrollü sosyal hayat, kontrollü normalleşme. Onun için vatandaşlarımıza özellikle istirhamımız tedbiri elden bırakmamaları." dedi.

Kovid-19 risk haritasına göre "orta riskli" iller arasında bulunan Çankırı'da Vali Ayaz, kentteki alışveriş merkezini, kafe ve restoranları denetledi.

Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların normalleşme sürecinde dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Ayaz, "Yeni dönemin adı kontrollü sosyal hayat, kontrollü normalleşme. Onun için vatandaşlarımıza özellikle istirhamımız, tedbiri elden bırakmamaları. Biraz daha yolumuz var. Artık ışığın göründüğünü, bu işin sonuna doğru yaklaştığımızı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Çankırı'nın vaka sayılarında iyi durumda olduğunu, yeni normalleşme sürecinde vaka artışı yaşanmaması için gayret göstereceklerini dile getiren Ayaz, "Aldığımız her kararın etkisini iki hafta içinde görüyoruz. İki hafta sonra açıklanan yeni haritada yeni rakamı göreceğiz inşallah. Bu hafta, geçen haftaya göre stabil gidiyor. Şimdi işletmeler açıldı, bir miktar daha yükseliş görebiliriz. Tedbirlere riayet edeceğiz. Aşı olan vatandaşlarımız da tedbiri elden hiçbir hal ve şartta bırakmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Vali Ayaz, Çankırı'da mutasyonlu koronavirüs vakasında da artış olduğunu ifade ederek, "25 mutasyonlu tespitimiz var. Virüs mutasyonlu da olsa mutasyonsuz da olsa tedbirler aynı. Maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız, hijyene dikkat edeceğiz. Yeninin en büyük riski, bulaşın hızlı olması. Eskiden belki yakın mesafeden 15 dakika maskesiz temas derken, yeni virüste 5 dakikaya iniyor. Onun için ekstra dikkat gerekmekte." diye konuştu.

'Orta riskli' Çankırı'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
'Orta riskli' Çankırı'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
'Orta riskli' Çankırı'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
'Orta riskli' Çankırı'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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