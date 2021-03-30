Çankırı'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Çankırı'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Çankırı'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Çankırı Kütüphanesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının özellikle gençlere kazandırılması konusunda uzun bir yolları bulunduğunu söyledi.

Gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılana kadar gayretten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Ayaz, "Şu anda eğitim öğretim sisteminde şahsi olarak benim en çok önem verdiğim mesele, gençlerimize muhakkak okuma alışkanlığı kazandırmamız. Kitap hepimize, okuyanların tamamına, tabii gençlerimize de yeni dünyaların yeni bilgilerin kapılarını açmakta." dedi.

Okuyan bir neslin en önemli hedefleri olduğunun altını çizen Ayaz, "Farklı ülkelerin istatistikleri verildi. Bu ülkelerin sanat, teknoloji, ilimde geldikleri nokta da ortada. Demek ki bunlar birbirine paralel ilerleyen süreçler. Biri yokken diğer var olmuyor. Onun için bu konuda hep beraber gayret etmemiz gerekmekte. Bunun için de bu yıl Milli Eğitim Müdürümüzün büyük gayreti, ilgili arkadaşların katılımıyla 'Yarenler Okuyor' projesini başlattık." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı da insanın kitabın kitabın da insanın varlık sebebi olduğunu söyledi.

İlk kütüphanenin Asurlular zamanında kurulduğunu, zamanla modern kütüphanelerin ortaya çıktığını anlatan Ovacıklı, "Bu kadar değerli olan kitaplar kütüphanelerde korunarak okuyucuların, araştırmacıların ve tüm insanların hizmetine sunulmaktadır. Kütüphaneler, insanlar için bilgiye ulaşmanın en kolay ve en etkili yoludur. Gelişmiş ülke toplumları, sahip oldukların bilgilerin yüzde 60'ını bu yolu kullanarak edinmektedirler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphaneden en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi, kütüphaneye yeni kazandırılan kitaplar incelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın