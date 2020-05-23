Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:35

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, büyük bir manevi huzurla tamamlanan Ramazan'ın ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, insani ve dini hassasiyetlerle ihtiyaç duyulan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu aktaran Orhan Tavlı, şunları kaydetti:

"Bu özel günde Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde yansıtıp milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında arife günü ve bayram süresince evde kalarak tekrar sağlıklı günlere dönmek, ailelerimiz, yakınlarımız, dostlarımız ve komşularımız ile bir araya gelerek bayramlarımızı huzur, sevinç ve coşku içinde yaşayabilmek için hep birlikte fedakarlık ve sabır göstereceğiz. Mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize ve ülkemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkaleli hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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