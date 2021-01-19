"Çanakkale Kardeş Kent Elçisi" başvuruları başladı

Çanakkale Belediyesinin 2005'ten bu yana Almanya'nın Osnabrück kenti arasında sürdürdüğü kardeş kent ilişkileri kapsamında "Kent Elçisi" başvurularının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Mayıs'a kadar devam edecek başvurular, Türkçe ve Almanca fotoğraflı özgeçmiş ve elçilik talebiyle ilgili yazılacak mektup ile gerçekleştirilecek. Başvuru değerlendirmeleri, 28 Mayıs tarihinde yapılacak. 1 yıl boyunca Osnabrück'te ikamet edecek olan elçi adaylarının iyi derecede Almanca bilmesi, Almancaya ek olarak tercihen İngilizce bilmesi gerekiyor. Çanakkale ve değerleri hakkında bilgi sahibi olması istenen adaylar, Osnabrück ve Çanakkale arasındaki kültürel iletişime katkı sağlayacak donanımdaki kişiler arasından seçilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay