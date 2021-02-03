Yaralı atmacalar tedavisinin ardından doğaya salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaralı atmacalar tedavisinin ardından doğaya salındı

03.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:31

Yaralı atmacalar tedavisinin ardından doğaya salındı Yaban hayvanları için doğaya mısır ve arpa bırakıldı Çanakkale'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce yaralı 2 atmaca tedavisinin ardından doğaya salınırken, yaban hayvanları için de 800 kilogram yem bırakıldı.

Yaralı atmacalar tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaban hayvanları için doğaya mısır ve arpa bırakıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce yaralı 2 atmaca tedavisinin ardından doğaya salınırken, yaban hayvanları için de 800 kilogram yem bırakıldı.

Çanakkale merkeze bağlı Kemel Köyü sırtlarında kalan ormanlık alanda bugün 2 yaralı atmaca 1,5 aylık tedavisinin ardından halkalanarak doğaya salındı. Aynı zamanda, yaban hayvanları için de doğaya yonca, darı ve doğal atıklar bırakıldı.

Atmacaların doğaya salınımına; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, " Bugün, şube müdürlüğümüz tarafından kış şartlarında yaşamakta zorlanmış olan 2 tane atmacayı uçurmuş olduk. Atmacalar doğada yaşam beslenmeleri en rahat olan hayvanlar olmasına rağmen kış şartlarında bazen zorluk çekmektedirler. Tedavi edilen 2 tane hayvanımız 1,5 ay boyunca şube müdürlüğümüz veteriner hekimimiz tarafından halkalanmıştır. Halkalamanın amacı kuşların boyları ve kiloları standarda alındıktan sonra, bunlar gittikleri herhangi bir yerde tekrar yakalandıklarında hem uçuş mesafelerini hem de güzergahlarını tespit edebiliyoruz. Burada aynı zamanda şube müdürlüğümüz tarafından yaban hayvanlarının beslenmesi çalışması yapılacaktır. Bu çalışmalarda bölge müdürlüğümüz tarafından 25 bin kilonun üzerinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Bugün burada 800 kilogram yonca, doğal atık ve darı artıklarını doğaya bırakacağız" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından atmacalar doğaya salındı. Daha sonra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Yaralı atmacalar tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı atmacalar tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı atmacalar tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı atmacalar tedavisinin ardından doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaralı atmacalar tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:31:10. #1.15#
title