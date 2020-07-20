Çanakkale'de orman yangını (3) YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında çıkan orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında çıkan orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Şükürler olsun can kaybı yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

Kaynak: DHA