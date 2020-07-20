Çanakkale'de orman yangını (3)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında çıkan orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
20.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:21
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında çıkan orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Şükürler olsun can kaybı yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi.
Kaynak: DHA