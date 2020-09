Can çekişen atın gözlerini kargalar oymasın diye saatlerce başında bekledi

Erzincan'da bir ahır kiralayarak 300 tavuk ve 1 at bakan kişi, ahırı terk edip hayvanları kaderine bıraktı. Aç ve susuz kalan tavuklar telef olurken bir hayvansever can çekişen atın başında gözlerini kargalar oymasın diye saatlerce bekledi.

Erzincan'da ahır kiralayarak 300 tavuk ve 1 at bakmak isteyen kişi iddiaya göre hayvanlara 15 gündür bakmayı bırakarak kaderine terk etti. Aç ve susuz kalan tavuklar ölürken at can çekişir halde bulundu. Hayvansever bir vatandaş tarafından fark edilen ata ot ve su verilirken ahır sahibi kiracısından şikayetçi oldu.

Olay, Erzincan'ın Keklikkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Nazir Tanrıverdi, ahırını tavuk beslemesi için R.K. isimli kişiye kiraya verdi. Ancak R.K.'nın ahıra bıraktıktan sonra bakmadığı 300 tavuk telef olurken, can çekişen atı ise Özgür Tanrıverdi fark etti. Ahırda bulunan atın bakımsızlıktan can çekiştiğini gören Tanrıverdi, ot ve su vererek hareket etmesini sağladığı atın gözlerini kargaların oymaması için yetkililer gelene kadar başında saatlerce bekledi.

"MAĞDURUM, MAHKEMEYE VERDİM"

Ali Nazir Tanrıverdi, "Ahırımı kiraya verdim, adam getirdi tavuğunu ve atını içeri doldurdu. Gelip bakmadı, hepsi kırılmış. At da ölüyor, mahkemeye verdim. Mahkemeden celpte gelmedi. Ben mağdur oldum. Arazimi kiraya verip gideceğim ama beni mağdur etti" diye konuştu.

"CANLIYA SAHİP ÇIKMAYAN ÖLÜYE ZATEN SAHİP ÇIKMAZ"

Can çekişen atın başında bekleyen köy sakinlerinden Özgür Tanrıverdi ise, "At bu hale bakımsızlıktan gelmiş. Vatandaşın birisi geliyor, komşumuzun ahırını kiralıyor. İçeride bir sürü tavuk var, at var fakat 10-15 gün buraya uğramamış. Bizde veteriner arkadaşa gösterdik bu atı, açlıktan bu hale gelmiş bu hayvan. Günlerce içeride kapalı kalmış. Biz de geldik bir şeyler verdik ama şu anda can çekişiyor. Böyle olmaması lazım, ilgili kişi kimse eğer bir şekilde cezalandırılmalı. Şimdi oradan da kokudan geçilmiyor. 300 tane tavuk ölmüş, leşler üst üste. Adam ölülere sahip çıkmıyor. Canlıya sahip çıkmayan zaten ölüye de sahip çıkmaz. Endişeliyiz. Şimdi bu atla ilgileniyorum, üstüm başım berbat oldu. Bırakıp gidemiyorum. Kargalar gelip gözlerini kakmaya çalışıyor. Sabahtan beri buradayım, başında bekliyorum. Şimdi belediyeyi aradım, gelip alacaklar" diye konuştu.

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, telef olan tavukların bulunduğu ahırda incelemede bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜRLER