Can Ataklı'ya "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturması
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Can Ataklı'ya "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturması

BİR televizyon programındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı.

26.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:19
Can Ataklı'ya
BİR   televizyon programındaki sözleri nedeniyle gazeteci hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı. 

Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından, gazeteci Can Ataklı hakkında bir televizyon kanalında sunduğu programdaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Can Ataklı hakkında hakaret içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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