Can Ataklı'ya "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturması
BİR televizyon programındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı.
26.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:19
BİR televizyon programındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı.
- İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından, gazeteci Can Ataklı hakkında bir televizyon kanalında sunduğu programdaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Can Ataklı hakkında hakaret içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA