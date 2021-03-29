Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı
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Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı

Bursa'nın İznik ilçesinde caminin yardım kutusunu soyan hırsız caminin imamı tarafından yakalandı.

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Bursa'nın İznik ilçesinde caminin yardım kutusunu soyan hırsız caminin imamı tarafından yakalandı. Peşinden koşup yakaladığı hırsızı kolundan tutup Emniyet Müdürlüğü'ne götüren imam, şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıkan hırsızın üzerinde çalıntı olduğu düşünülen 18 bin lira para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah 05: 00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Mahmut Çelebi Camisinde yaşandı. Sabah namazına cemaatle birlikte giren 59 yaşındaki N.K. isimli şüpheli şahıs, cemaat namaza durduğu sırada camiye ait yardım kutusunu kurcalamaya başladı. Bir süre yardım kutusunu kurcalayan N.K. içerisinden 170 lira alarak dışarıya çıktı. Durumdan şüphelenen caminin genç imamı Cumali Baktemur (25), namazı bitirdikten sonra şüphelinin peşine düştü. Atatürk Caddesi üzerinde ki bir durakta hırsızı yakalayan imam kolundan tuttuğu hırsızı emniyet müdürlüğüne götürüp polis ekiplerine teslim etti.

Sabıkası kabarık çıktı

Gözaltına alınan hırsızın kardeşinin kimliğini kullandığı ve 20'den fazla sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin aynı gün içerisinde Çini satan bir iş yerinden çaldığı değerli Çini vazolar da ele geçirildi. Polis N.K.'nın üzerinde yaptığı aramada çalıntı olduğu düşünülen 18 bin lira paraya da el koydu. - BURSA

Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı
Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı
Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı
Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı
Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı
Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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