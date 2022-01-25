Çameli - Fethiye - Gölhisar karayolu ulaşıma kapandı Denizli'de ulaşıma kar engeli - Haberler
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Çameli - Fethiye - Gölhisar karayolu ulaşıma kapandı Denizli'de ulaşıma kar engeli

Çameli - Fethiye - Gölhisar karayolu ulaşıma kapandı Denizli'de ulaşıma kar engeli

Denizli Valiliği, Çameli'nin Fethiye ve Burdur-Gölhisar bağlantı yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarının ardından araç geçişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

GÖLHİSAR, BURDUR (İHA) - Denizli Valiliği, Çameli'nin Fethiye ve Burdur- Gölhisar bağlantı yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarının ardından araç geçişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye olduğu gibi Denizli'de de kar etkisini göstermeye devam ediyor. Bir çok noktada ulaşımı zorlaştıran kar, bazı yerlerde ise tamamen engelledi. Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlçemizin Fethiye ve Gölhisar bağlantı yollarında karla mücadele çalışmaları devam ettiğinden araç geçişlerine izin verilmemektedir. Acil olmadığı sürece araçlarımızla yola çıkmayalım, kar lastiği ve zincir takmalı ihmal etmeyelim" ifadelerine yer verildi.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gölhisar, Fethiye, Denizli, kar, Güncel, Haber

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