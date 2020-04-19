Çamaşır makinesi bozulan yaşlı çiftin yardımına Vefa ekipleri yetişti
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Bayındır, Tutak, Ağrı, Güncel

Çamaşır makinesi bozulan yaşlı çiftin yardımına Vefa ekipleri yetişti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı çiftin bozulan çamaşır makinesi "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince onarıldı.

19.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:19
Çamaşır makinesi bozulan yaşlı çiftin yardımına Vefa ekipleri yetişti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı çiftin bozulan çamaşır makinesi "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince onarıldı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bayındır köyünde yalnız yaşayan Sümmani (81) ve Gülhanım Çetin (75) çiftinin çamaşır makinesi bozuldu.

Komşularının yardımıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihbar hattını arayan çift, makinenin onarılması konusunda yardım istedi.

Kaymakam Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla köye giden Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, bozulan çamaşır makinesini tamir etti.

Çetin çifti, ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Çamaşır makinesi bozulan yaşlı çiftin yardımına Vefa ekipleri yetişti

Kaynak: AA

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