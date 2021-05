Call of Duty, John Rambo söylentilerini doğrulayan bir fragman yayınladı!

Call of Duty resmi Twitter hesabı yayınladığı tanıtım fragmanı ile, Slyvester Stallone'un canlandırdığı 80'lerin ikonik aksiyon kahramanı John Rambo'nun yakında Call of Duty'e ekleneceğini duyurdu.

Yeni bir tanıtım fragmanı, John Rambo'nun oynanabilir bir karakter olarak Call of Duty'e geleceği söylentilerini doğruladı. Call of Duty resmi Twitter hesabı geçtiğimiz günlerde, John Rambo'nun serinin en son oyunları Call of Duty Warzone ve Call of Duty: Black Ops Cold War'a ekleneceği dair söylentiler içeren birkaç tweet attı.

JOHN RAMBO, CALL OF DUTY'E GELİYOR!

Call of Duty Twitter hesabı, John Rambo'nun yakında Call of Duty: Warzone ev Black Ops Cold War'a tüm gerilla ihtişamıyla katılacağını doğrulayan kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. 13 saniyelik kısa teaser, Rambo'nun ormanda çılgınca koşan talihsiz bir askeri gözlemlediği bir sahneyi gösteriyor.

Rambo'nun Call of Duty: Warzone'adahil edilmesibirçok oyuncu için muhtemelen beklenmedik bir durumdu. Bununla birlikte, oyunun yeni 1980'ler ayarı, dönemin bazı aksiyon simgelerini getirmek için mükemmel bir bahane olacak gibi görünüyor. Stallone'un diğer oyunlarda, özellikle de Mortal Kombat 11'deki varlığı,Call of Duty'ye gelişinişaşırtıcı ama benzeri görülmemiş bir olay haline getiriyor.

