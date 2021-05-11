Call of Duty, John Rambo söylentilerini doğrulayan bir fragman yayınladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Call of Duty, John Rambo söylentilerini doğrulayan bir fragman yayınladı!

Call of Duty, John Rambo söylentilerini doğrulayan bir fragman yayınladı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Call of Duty resmi Twitter hesabı yayınladığı tanıtım fragmanı ile, Slyvester Stallone'un canlandırdığı 80'lerin ikonik aksiyon kahramanı John Rambo'nun yakında Call of Duty'e ekleneceğini duyurdu.

Yeni bir tanıtım fragmanı, John Rambo'nun oynanabilir bir karakter olarak Call of Duty'e geleceği söylentilerini doğruladı. Call of Duty resmi Twitter hesabı geçtiğimiz günlerde, John Rambo'nun serinin en son oyunları Call of Duty Warzone ve Call of Duty: Black Ops Cold War'a ekleneceği dair söylentiler içeren birkaç tweet attı.

JOHN RAMBO, CALL OF DUTY'E GELİYOR!

Call of Duty Twitter hesabı, John Rambo'nun yakında Call of Duty: Warzone ev Black Ops Cold War'a tüm gerilla ihtişamıyla katılacağını doğrulayan kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. 13 saniyelik kısa teaser, Rambo'nun ormanda çılgınca koşan talihsiz bir askeri gözlemlediği bir sahneyi gösteriyor.

Call of Duty, John Rambo söylentilerini doğrulayan bir fragman yayınladı!

Rambo'nun Call of Duty: Warzone'adahil edilmesibirçok oyuncu için muhtemelen beklenmedik bir durumdu. Bununla birlikte, oyunun yeni 1980'ler ayarı, dönemin bazı aksiyon simgelerini getirmek için mükemmel bir bahane olacak gibi görünüyor. Stallone'un diğer oyunlarda, özellikle de Mortal Kombat 11'deki varlığı,Call of Duty'ye gelişinişaşırtıcı ama benzeri görülmemiş bir olay haline getiriyor.

Videoyu izlemek için buraya tıklayınız.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Koç Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Call of Duty, John Rambo söylentilerini doğrulayan bir fragman yayınladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:57:03. #1.16#

title