Çalıntı tabancayla çevreye ateş açan şahıs yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobil ile seyir halinde ilerlerken çalıntı tabancayla çevreye ateş açan 1 maganda polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keskin ilçesinden Kırıkkale istikametine seyir halinde ilerlerken otomobilin içinde çevreye tabanca ile ateş açan şahsı gören bazı vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'nde otomobili durdurulup içindeki davulcu ve zurnacının da olduğu 4 kişiyi gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürdü. E.B. isimli şahsın üzerinde 1 adet çalıntı tabanca ele geçirildi. Polis Merkezinde yapılan soruşturmanın ardından E.B. Kırıkkale Adliyesine sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA